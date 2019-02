von svz.de

06. Februar 2019, 05:00 Uhr

Zu einem Vortrag von Dr. Volker Probst, scheidender Geschäftsführer der Ernst Barlach Stiftung, laden die Uwe-Johnson-Bibliothek und die Goethe-Ortsvereinigung Güstrow ein. Am 14. Februar um 19 Uhr in der Uwe-Johnson-Bibliothek Am Wall in Güstrow steht er unter dem Motto „8917 Tage bei und für Ernst Barlach“.