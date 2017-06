Fahrraddemo : Radler kämpfen erneut für Radweg

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv Caroline Weißert 1 von 1

Die Forderung ist nicht neu, stößt aber seit Jahren bei den Verantwortlichen auf taube Ohren: ein Radweg entlang der B 103 zwischen Laage und Güstrow. Doch Marita Breitenfeldt, Bürgermeisterin der Gemeinde Sarmstorf, lässt nicht locker. Über Monate bombardierte sie Verkehrsminister Christian Pegel mit E-Mails. „Keine Reaktion“, sagt sie. Deshalb organisiert sie jetzt bereits die zweite Fahrraddemo. „Die B 103 braucht einen straßenbegleitenden Radweg“, sagt sie und lädt alle Radler am Freitag ein, sich der Demonstration anzuschließen. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tankstelle in Kronskamp. Dann geht es über Kritzkow, Kuhs, Sarmstorf bis zum KMG-Klinikum in Güstrow. „In den einzelnen Dörfern können sich die Bewohner anschließen“, sagt Marita Breitenfeldt.

Die Bürgermeisterin hat extra Warnwesten mit der Aufschrift „Ein Radweg für die B 103“ anfertigen lassen. Kamen vergangenes Jahr rund 100 Radfahrer, rechnet sie am Freitag mit 200 bis 300 Teilnehmern. „Wir haben dieses Mal die Laager mit ins Boot geholt“, sagt sie. „Wir müssen unbedingt Flagge zeigen“, unterstreicht Edmund Jungerberg vom Radfahrerclub Laage. „Dass die Radwege im Urlaubsland MV so vernachlässigt werden ist ein Unding.“ Gerade auch die Weitendorfer und Kritzkower hätten große Probleme, mit dem Fahrrad nach Güstrow zu kommen. „Das ärgert mich“, sagt Jungerberg. Autofahrer müssen sich am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr auf Behinderungen auf der B 103 zwischen Laage und Güstrow einstellen.





von Jens Griesbach

erstellt am 13.Jun.2017 | 12:00 Uhr