Güstrow : Radwanderer im August dreimal unterwegs

von Eckhard Rosentreter

02. August 2019, 05:00 Uhr

Zu drei Touren laden die Radwanderer Ü50 des Güstrower SC im August ein. Am 7. August wird um 17 Uhr nach Klein Schwiesow, Mistorf, Neumühle, Lüssow über rund 30 Kilometer gestartet. Garden, Reimershagen, Steinbeck, 42 km, stehen am 16. August um 14 Uhr auf dem Programm. Am 24. August um 9 Uhr geht es nach Bellin, Alt Sammit, Sandhof in die Schwinzer Heide zum Heideblütenfest (70 km). Treff ist jeweils auf dem Markt Güstrow, Ecke Pfarrkirche.