Güstrow : Raritäten zwischen Klassik und Barock

11. Juli 2019, 08:50 Uhr

Unter dem Motto „Perle Rokoko“ laden die Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow und die Freunde der Güstrower Barlach-Museen am Sonntag, dem 14. Juli um 18 in die Gertrudenkapelle in Güstrow ein. Es musizieren Andreas Knoop (Flöte), Annegret Knoop (Violine), Robert Hartung (Viola), Federico Mampaey (Violoncello), sowie Renate Zimmermann (Cembalo). Auf dem Programm der fünf Musiker stehen kompositorische Raritäten aus dem facettenreichen Werk der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Aus den damaligen Musikzentren London und Berlin, Mannheim und Wien erklingen Werke von Tommaso Giordani, Johann Gottlieb Janitsch, Carl Stamitz, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Anton Hoffmeister.

Karten sind im Besucherpavillon der Gertrudenkapelle, Telefon 03843/683001, und in dem kleinen Laden „Inselliebe“, Domstraße 2, Telefon 03843/2472117 im Vorverkauf erhältlich. Restkarten für das Konzert gibt es an der Abendkasse.