Güstrow : „Ready? Attention! Go!!“

Drachenboote auf dem Inselsee mit Teilnehmerrekord.

von Christian Menzel

30. Juli 2018, 05:00 Uhr

Das 13. Drachenbootrennen auf dem Inselsee hat am Sonnabend in der leistungsstärkeren Sport-Klasse die Mannschaft „Wikinger Schwerin“ vor dem „KFRG Team Go Co“ und der „Stuk Marine“ gewonnen. In der Fun-Klasse setzten sich die „Hydras“ vor den „ZIM Flyght Dragons“ und der „Attacke Pinguin“ durch.

33-mal ertönte das Kommando „Are you ready? Attention! Go!!“, mit dem jeweils drei Boote auf die 200 Meter lange Strecke zwischen Klubhaus am Inselsee und Einheit-Vereinshaus geschickt wurden. Mit 24 Teams, darunter neun Neulingen, gab es einen Teilnehmerrekord. „Am Güstrower Drachenbootrennen kommen jetzt auch Spitzenteams aus Rostock und Schwerin nicht mehr vorbei“, freute sich Alex Schult von der Rennleitung. Die hatte Schwerstarbeit zu verrichten, um den ordnungsgemäßen Ablauf zu garantieren. Da gab es schon mal Probleme mit der Zeitmessung, war über Proteste zu entscheiden und musste auf einen zügigen Ablauf des Wettkampfs gedrängt werden. Gegen Ende der über zehnstündigen Veranstaltung saßen den Organisatoren auch noch Gewitterwolken im Nacken.

Gleich im ersten von drei Zeitläufen mussten die „Bleienten“ der Güstrower Werkstätten ins Boot. Immerhin hatte das Team im vergangenen Jahr die Fun-Klasse gewonnen. Mannschaftsleiterin Stephanie Hein war dennoch aufgeregt. „Mit den Flight Dragons und den Paddle Patrols haben wir starke Gegner. Ich hoffe, dass wir eine gute Zeit erreichen“, sagte sie. Der Start musste aber erst einmal abgebrochen werden. „Wir haben Nord-Ost-Wind. Da fällt es schwer, die Boote exakt auszurichten“, begründete Alex Schult.

Zeitvorlauf um Zeitvorlauf wurde von Nicolas Berens aufgerufen. Im fünften Rennen kam es zum ersten Höhepunkt. Mit Attacke Pinguin, den Black Pearls und der StuK Marine waren drei Boote des benachbarten KSV Güstrow am Start. Als Paddler stieg Uwe Kunkel dieses Mal bei der Attacke ins Boot. Der 79-Jährige hatte im Vorjahr noch als Steuermann fungiert. „Die nächsten zehn Jahre paddle ich. Mal sehen, wie es dann weitergeht“, sagt er schmunzelnd.

Während Kunkel mit seinen Teamkollegen zum Start ging, kehrten die Frauen und Männer vom Raddau-Dampfer in das Basislager zurück. „Wir sind ein großer Freundeskreis, der aus Paaren und Beziehungen besteht“, erklärte Teamleiterin Steffi Kempa. Immer mittwochs und sonntags haben sie trainiert. Ins Lager waren sie mit Kind und Kegel gekommen, sogar ein kleines Wasserbassin hatten sie mitgebracht. Nebenan residierten die Laborratten des Teams LKV MQD. Sie trugen mit Kittel, Mundschutz und Füßlingen ihre „Dienstkleidung“, der sie sich während des Wettkampfs allerdings entledigten.

Einen zentralen Punkt hatten sich Stefanie Detloff und Philipp Klar für ihre Wasserbar der Güstrower Stadtwerke ausgesucht. Alle Teams legten an diesem heißen Tag regelmäßig Trinkpausen ein. „Wir haben an die 600 Liter gutes Güstrower Trinkwasser ausgeschenkt“, bilanzierte Stefanie Detloff.

Um den Ablauf des Wettkampfes zügiger zu gestalten, erwägen die Organisatoren, im nächsten Jahr sechs Boote einzusetzen. „Während drei Teams ihren Lauf absolvieren, können sich die nächsten drei Mannschaften schon in den Booten vorbereiten“, überlegte Alex Schult.