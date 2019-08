Güstrow : Rehberg sammelt Geld für Kitakinder

Spende für bestohlene Kinder.

von Eckhard Rosentreter

15. August 2019, 20:00 Uhr

Große Überraschung bei den Mädchen und Jungen der Güstrower VS-Kita „Schlossgeister“: Hoher Besuch aus dem Bundestag! Der CDU-Abgeordnete Eckhardt Rehberg besuchte das Ausweichquartier in der Hamburger Straße, und er hat einen großen Scheck mitgebracht. „In der Zeitung habe ich gelesen, was bei Euch passiert ist, dass Diebe eingebrochen sind und Euch bestohlen haben. Da habe ich mir überlegt, wie ich Euch helfen kann“, erzählt Rehberg den Kindern. Eine Firma in Berlin mit großem Herzen habe er gefunden, die 600 Euro gesammelt und ihm übergeben hat. „Das könnt Ihr verwenden, wofür Ihr wollt.“ Die Wünsche sind klar: „Spielsachen, ein Radio, damit wir Tänze einüben können, ein Fotoapparat, damit wir unsere Geburtstagsfeiern filmen können!“ So schallte es dem 65-Jährigen entgegen. Dafür sollte das Geld reichen, befand Rehberg, der den Kindern einen baldigen Rückzug ins alte neue Heim am Franz-Parr-Platz wünschte. Bei der Einweihung, so versprach er, wolle er gerne dabei sein.