A19 bei Krakow : Rentnerehepaar bei Verkehrsunfall verunglückt

78-Jähriger stirbt nach Kollision mit Leitplanke bei Krakow. Beifahrerin (79) schwer verletzt

von Stefan Tretropp

26. August 2018, 14:16 Uhr

Ein Rentnerehepaar ist am Sonntag Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 bei Krakow am See verunglückt. Dabei kam der 78-jährige Fahrer ums Leben. Die Beifahrerin, die 79 Jahre alte Ehefrau des Mannes, überlebte schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow, auf Höhe des Rastplatzes Bansower Forst, ereignet.

Der 78-Jährige verlor aus noch unbekannter Ursache während der Fahrt die Kontrolle über seinen Opel Astra und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug nach rechts durch einen Graben auf einen Erdhügel. Einige Meter weiter blieb der Opel stehen. Sofort hinzugerufene Rettungskräfte hatten den Rentner am Steuer noch reanimiert, jedoch verstarb der 78-Jährige noch am Unfallort. Seine Ehefrau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nach dem Unglück sperrte die Autobahnpolizei die Autobahn vollständig und leitete den Verkehr über den Rastplatz ab. Ein Sachverständiger der Dekra nahm an der Unfallstelle ebenfalls Ermittlungen zur genauen Ursache auf. Diese stehen allerdings erst am Anfang