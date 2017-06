Kluesser Sandhasen : Sandhasen läuten Sommer ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Regina Mai 1 von 1

Es ist der jährliche Vereinshöhepunkt der Klußer Sandhasen: das Sommerfest. Freitag und Sonnabend lädt der Heimatverein des Güstrower Ortsteils zum 21. Mal auf den Sportplatz und ins neue Vereinshaus ein. Bereits Donnerstagnachmittag beginnt der Aufbau. Freitag startet dann ab 17.30 Uhr ein Fußballturnier, bevor das Fest um 20 Uhr offiziell mit den Jagdhornbläsern der Forst eröffnet wird.

„Wir haben für Freitagabend zudem noch Dudelsack-Musik besorgt“, sagt Bernd Krumpolt, seit der Gründung im Jahr 2003 Vorsitzender der Klueßer Sandhasen. „Vor allem am Freitag kommen die Leute immer, um sich zu treffen und zu erzählen.“ 70 Mitglieder zählen die Sandhasen aktuell. „Das jüngste Mitglied ist zwei Jahre alt und das älteste 78 Jahre“, erzählt Krumpolt. Ziel des Vereins und seiner Veranstaltungen ist es, denn Zusammenhalt in Klueß zu stärken. „Zudem beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Ortsteils“, so der Vorsitzende. Vier Chronikhefte mit mehr als 260 Seiten über die Geschichte von Klueß haben die Sandhasen bereits herausgebracht.

Vergangenes Jahr konnten sich die Sandhasen einen Traum erfüllen: Nach drei Monaten Bauzeit wurde im November das neu errichtete Vereinshaus am Sandweg eröffnet. „Das Haus ist gut mit Leben gefüllt und wird auch für private Familienfeiern vermietet“, sagt Krumpolt. Neben dem Sommerfest finden hier zudem Weihnachtsmärkte, Mitgliederversammlungen und Buchlesungen statt. Auch Fußball- und Volleyballturniere werden von den Sandhasen organisiert. „Die sportlichen Angebote wollen wir noch verstärken“, sagt Krumpolt. Der Verein hat den Sportplatz von der Stadt gepachtet und pflegt ihn selbst.



Volles Programm am Sonnabend

Nächsten Sonnabend beginnt zum 21. Sommerfest um 10 Uhr Skat und Rommee. Um 13.30 Uhr startet ein Volleyball-Turnier. „‚Das ist schon gut bekannt in der Region. Wir haben immer sieben bis acht Mannschaften“, freut sich Krumpolt. Zu einem bunten Nachmittag ab 15 Uhr wird dann mit der Bützower Schlagersängerin Bianca eingeladen. Zudem gibt es wieder viel für Kinder: Hüpfburg, malen, basteln und „Clownikuss“ mit Ballonmodellierung. Ab 21 Uhr startet dann der Tanz im Festzelt in Klueß.





von Jens Griesbach

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:00 Uhr