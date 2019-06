Güstrow : Schrottcontainer stehen bereit

von svz.de

30. Juni 2019, 18:50 Uhr

Fortgesetzt wird diese Woche die kostenlose Schrottentsorgung in Güstrow. Die Container stehen von 12 bis zirka 18 Uhr bereit. In die Container kann Schrott aller Art, wie Badewannen, Metallrohre, Garten- und Ackergeräte, Metallteile von Autos und Heizungen und ähnliches entsorgt werden. Die Container stehen heute an der Straße Am Suckower Platz am Spielplatz, morgen an der Plauer Chaussee, gegenüber der Tankstelle und am Mittwoch am St.-Jürgens-Weg in Höhe der Speicher, am Donnerstag Am Werder, Parkplatz Gartenanlage, und Freitag auf dem Parkplatz an der Goldberger Straße.