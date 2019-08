Güstrower Inselsee : Schwimmen auf dem Stundenplan

Sechstklässler haben Schwimmabzeichen im Visier.

von Sieglinde Seidel

16. August 2019, 05:00 Uhr

Baderegeln, Erste Hilfe-Maßnahmen und ein intensives Schwimmtraining gehören für die Sechstklässler der Schule „Am Inselsee“ zum Programm in dieser Woche. Der Unterricht wurde dazu unter anderem an den Strand des Inselsees verlegt, um die Schüler auf das Schwimmabzeichen in Bronze vorzubereiten.

„Für viele Schüler ist das eine Auffrischung, aber wir haben auch sechs Nichtschwimmer dabei“, erklärt Lehrerin Ines Lüders. In der Schule „Am Inselsee“ findet jeweils in Klasse drei der Schwimmunterricht statt, in dem die Schüler bereits ein Schwimmabzeichen abgelegt haben. Doch in Klasse sechs sind auch Mädchen und Jungen aus anderen Schulen dazu gekommen, in denen es keinen Schwimmunterricht gab.



Badeunglücke schärfen Sinne fürs Schwimmen





Sportlehrer Ulf Marquardt sowie Rettungsschwimmer Reinhard Eiserle von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes sehen die Notwendigkeit einer solchen intensiven Schwimmwoche ebenso wie die Klassenleiter. „Angesichts der vielen Badetoten sind wir auch bei den Eltern der Schüler auf offene Ohren gestoßen“, erklären sie. Die Eltern unterstützen die Aktion, indem sie die Schüler zum Badestrand fahren. Jens Boehme, der die Tochter seiner Cousine transportierte, ist von der Aktion begeistert. „Es passiert so viel. Darum finde ich es echt gut, dass die Schule das macht“, sagt er. Weil es ihm ein wichtiges Anliegen sei, meldete er sich gleich zu einem Rettungsschwimmerlehrgang beim DRK an.

Während der Schwimmunterricht in der dritten Klasse in der Oase stattfindet, bietet sich jetzt ein Training im freien Gewässer an. Am Badestrand können die Rettungsschwimmer die Schüler gut kontrollieren, da es im vorderen Uferbereich sehr flach ist. „Die Kinder sollen sich aber auch selbst einschätzen lernen“, wünscht sich Ulf Marquardt.



Zum 3-Meter-Sprung nach Krakow am See





Für das Bronze-Freischwimmerabzeichen muss nach einem Sprung eine Strecke von 200 Metern in höchstens 15 Minuten absolviert werden. Dazu gehört Tieftauchen und das Heraufholen eines Gegenstandes aus zwei Metern Tiefe. Die Baderegeln sollte jedes Kind ebenfalls beherrschen. Dazu gehört, dass man in flache und unbekannte Gewässer nie mit dem Kopf zuerst springen soll, keine Glasflaschen ins Schwimmbad mitnimmt oder auch niemanden einfach so ins Wasser schubsen darf.

Zum heutigen Abschluss dieser besonderen Unterrichtswoche steht für die Schüler die Prüfung an. Und wer dann schon die Anforderungen für das Schwimmabzeichen in Silber schafft, der kann den erforderlichen Sprung aus drei Meter Höhe auch in der Badeanstalt in Krakow am See nachholen. 400 Meter muss man dafür in höchstens 25 Minuten schaffen sowie zwei Mal zwei Meter tief tauchen und zehn Meter Strecke tauchen. Nur der Sprung ist in Güstrow leider nicht möglich – es fehlt der Sprungturm dazu.