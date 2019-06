Güstrow : Sommer, Sonne, Stadtfest...

...und ein paar Regenschauer. Der Stimmung tat der kurze Regen aber keinen Abbruch.

von Caroline Weißert

17. Juni 2019, 05:00 Uhr

Unter strahlend blauem Himmel versammelten sich am Sonntagmorgen hunderte Gäste und lauschten dem ökumenischen Gottesdienst der christlichen Gemeinden der Barlachstadt. „So voll war es noch nie. Das zeigt, dass dieser Programmpunkt seinen festen Platz hat“, fasst Ulrike Nitschke von der veranstaltenden Agentur Pro Show Eventtechnik zusammen. Mit den Besucherzahlen zeigt sich die Güstrowerin zufrieden. „Klar, durch die vielen Veranstaltungen am Wochenende fehlte sicher der eine oder andere Gast, aber grundsätzlich war das Fest gut besucht“, sagt sie. Auch das Wetter habe der Stimmung keinen Abbruch getan. Die Regenschauer brachten lediglich eine kleine Erfrischung.

Unter den vielen Gästen des Festwochenendes war auch Doreen und Töchterchen Mia Gerte. Die Güstrowerinnen besuchen regelmäßig das Güstrower Stadtfest. „Das verpassen wir eigentlich nie“, sagt Doreen Gerte, die mit Tochter Mia am Entenangeln nicht vorbei kommt. Das Angeln gefalle der Sechsjährigen besonders, „aber ich fahre auch gerne Karussell – eigentlich gefällt mir alles“, erzählt die kleine Güstrowerin aufgeregt, während sie gerade eine blaue Ente aus dem Becken fischt. Mama Doreen ist von der Abwechslung begeistert. „Und ich finde toll, dass auch für die Kinder etwas dabei ist“, ergänzt sie, während die kleine Mia ihre Punkte zusammen zählt und sich einen Preis aussucht. Ein grüner Ball soll es sein. Dann geht es auch schon weiter. „Auf die Schiffsschaukel“, ruft Mia im Weggehen.

Runde um Runde dreht auch die kleine Emilia auf dem Kinderkarussell und winkt Oma Hannelore Wolter freudig zu. „Sie liebt das Karussellfahren“, erzählt die stolze Oma. Aus Lüssow sind die beiden am Sonnabend zum Güstrower Stadtfest gekommen und hatten viel Spaß. „Erst haben wir beim Tanzen zugeguckt, wir waren Dosenwerfen und Entenangeln und auf dem Karussell“, zählt Hannelore Wolter auf, während die dreijährige Emilia von dem pinken Pony absteigt und davon flitzt. „Sie ist ein kleiner Wirbelwind“, erzählt die Lüssowerin und lacht. Sie komme gerne aufs Stadtfest – besonders wegen der Kinder, ergänzt sie.

Gleich mit der ganzen Familie war Simone Klempert aufs Stadtfest gekommen. Als sich Sohn David zum Heimatbesuch aus Flensburg ankündigte, hat Simone Klempert kurzerhand umdisponiert. „Eigentlich wollten wir zu Hause Mittag essen, aber das haben einfach aufs Stadtfest verlegt“, erzählt die Güstrowerin. In gemütlicher Runde ließen sie sich mit Marieluise Burmeister, Olaf Vogt und Jessica Ehrenboth an einem der Tische nieder und genossen das bunte Bühnenprogramm. „Ich bin beeindruckt, wie viel hier geboten wird – bis Sonntagnachmittag sind Auftritte geplant. Toll“, resümiert Simone Klempert, die besonders die Live-Musik am Abend schätzt. „Nur das Essen könnte vielfältiger und raffinierter sein“, gibt sie zu bedenken. Das bedauert auch Veranstalterin Ulrike Nitschke. Durch die vielen Veranstaltungen am Wochenende habe es Absagen der Caterer gegeben, erklärt sie. „Manch ein Imbiss kommt aber auch nicht mehr aufs Stadtfest, weil der Umsatz ausbleibt", fügt Ulrike Nitschke hinzu.

Mit dem Bühnenprogramm ist aber auch sie sehr zufrieden. Unter ihnen sind auch „Sunshines“ aus Groß Schwiesow , die im kommenden Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiern. „Seit mindestens zehn Jahren sind wir schon auf dem Stadtfest dabei, immer am Sonnabend und immer schien die Sonne“, erzählt Julia Heinath, die einst die Tanzgruppe gründete. „Ich habe mit sechs Mädchen angefangen – heute sind wir 56 Aktive“, zählt die 29-Jährige auf. In vier Altersklassen trainieren die „Sunshines“ immer donnerstags und der Zulauf ist riesig. Die Mini-Gruppe, die mit ihrem zauberhaften Auftritt begeisterte, zählt inzwischen 22 Nachwuchstänzerinnen. „Da haben wir jetzt sogar erstmal Aufnahmestopp“, verrät Julia Heinath.

„Es war ein schönes Fest", resümiert Ulrike Nitschke am Sonntag zufrieden. „Ausgelassen und vor allem friedlich", fügt sie hinzu.