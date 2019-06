von svz.de

20. Juni 2019, 09:32 Uhr

Bungee-Run, Flugzeug mit Rutsche und Segway-Fahrten für Jung und Alt – und dazu noch Essen und Getränke für alle kostenfrei: Am Sonnabend wird zum Sommerfest der Vereine in Krakow am See eingeladen. Ab 11 Uhr geht es an der Seepromenade rund. Organisator ist der SV Krakow am See.