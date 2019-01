von svz.de

23. Januar 2019, 20:25 Uhr

Qigong und Entspannung für Frauen bietet ein Tageskurs der Volkshochschule Güstrow unter Leitung von Ute Barnick. Sie wird den Teilnehmerinnen am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr Qigong als Methode der Entspannung näher bringen. Die Übungen werden in sanft fließender Bewegung oder in Ruhe praktiziert. Anmeldungen im Internet unter www.vhs-lkros.de.