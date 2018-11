Güstrow : Spatenstich für neuen Aussichtsturm

von svz.de

30. November 2018, 07:54 Uhr

Kommenden Dienstag erfolgt der erste Spatenstich für den Aussichtsturm „Utkiek“ in den Güstrower Heidbergen. Die Bauarbeiten am Fundament des Turmes starten, informiert die Stadtverwaltung Güstrow. Durch die Finanzierung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und Dank einer großzügigen Spende könne das Naherholungsgebiet „Heidberge“ um eine Attraktion am Wanderpfad erweitert werden. Direkt neben dem Bunker wird ein moderner Stahlturm errichtet.