Inselseelauf Güstrow : Stadtwerke wollen Sponsorengeld zurück

„Ein Journalismus, der bloß noch zur Garnierung oder vielleicht sogar zur Tarnung von Werbebotschaften dient, der hat sich selbst aufgegeben“, erklärte der frühere Bundespräsident Horst Köhler bei der festlichen Übergabe des damaligen „neuen“ Pressekodex am 20. November 2006. Es ging um die weitere Präzisierung des Trennungsgrundsatzes von „Werbung und redaktionellem Teil“. Damit wurde der zunehmenden Brisanz des Themas Rechnung getragen.

Die publizistischen Grundsätze (Pressekodex), die die „Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserats“ beinhalten, sind eindeutig: In Ziffer 7 wird die „Trennung von Werbung und Redaktion“ klargestellt. „Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden.“ Und die Richtlinie 7.2 „Schleichwerbung“ verbietet explizit redaktionelle Veröffentlichungen, die auf Unternehmen, ihre Erzeugnisse, Leistungen oder Veranstaltungen hinweisen, wenn die Grenze zur Schleichwerbung überschritten ist. Das liegt nach dem Pressekodex dann vor, wenn die Veröffentlichung „über ein begründetes öffentliches Interesse oder das Informationsinteresse der Leser hinaus geht und von dritter Seite bezahlt bzw. durch geldwerte Vorteile belohnt wird“.

Verbot der Schleichwerbung

Und im nächsten Absatz der Richtlinie 7.2 heißt es ausdrücklich: „Die Glaubwürdigkeit der Presse als Informationsquelle gebietet besondere Sorgfalt beim Umgang mit PR-Material.“ Wenn also ein Sportereignis direkt durch Geldleistungen Dritter gesponsert wird, ist eine verantwortungsvolle Redaktion gefordert, ganz genau hinzuschauen. Wenn dann in einem Sponsoringvertrag zwischen einem Sportverein und einem Sponsor der Satz steht: Der Empfänger des Sponsorengeldes weist „in Pressetexten auf den Sponsor hin“, dann ist das schon ein grenzwertiger Vorgang. Sponsorengelder für werbeorientierte Pressetexte?

„Dreist“ ist es allerdings, wenn in einem schriftlichen Sponsoringvertrag sogar die Verpflichtung enthalten ist, „wenn die vertraglichen Gegenleistungen mangelhaft oder unvollständig erfüllt“ werden, wird die „Sponsoringsumme angemessen gemindert oder zurückgefordert“. Das ist dann schon eine direkte Einflussnahme, die es jeder Redaktion verbietet, sich auf solche Machenschaften Dritter einzulassen. Die Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz ist ein hohes Gut.

Zum Skandal wird der Vorgang, wenn aufgrund verantwortungsvoller Arbeit der Journalisten, sich auf so etwas nicht einzulassen, der Sponsor das geleistete Geld vom gemeinnützigen Verein anteilig zurückfordert, weil „weder in der Vorankündigung noch in der Berichterstattung…“ der Name des Sponsors vorgekommen ist. Die Presse ist nach Artikel 5 Grundgesetz unabhängig. Das sollte Allgemeingut sein.

Rückforderung als Skandal

„Bedient sich die öffentliche Hand zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer privatrechtlichen Organisationsform, steht das der Auskunftsverpflichtung der Medien nicht entgegen“ (Fricke, Recht für Journalisten, 2. Auflage, Konstanzer Universitätsverlag, Seite 141). Das gilt umgekehrt auch für sonstige Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Akteure, selbst wenn sie privatrechtlich organisiert sind. Es gibt nach der Rechtsprechung keine (verantwortungslose) „Flucht ins Privatrecht“. Das heißt im Klartext, dass öffentliche Unternehmen und Körperschaften in besonderer Weise an Recht und Gesetz gebunden sind.

Gleichzeitig verbietet sich ebenfalls aus Verfassungsgründen eine „gekaufte“ Einflussnahme öffentlich-rechtlicher Funktionsträger – auch in Privatrechtsform – auf die Berichterstattung der Medien. Das Stichwort hier ist außerdem die „Staatsferne“ der Medien. Wenn also für eine rechtlich unzulässige Sponsoringmaßnahme („Einfluss auf die Berichterstattung der Medien zu nehmen“) Geld von einer Kommune oder einer städtischen GmbH bezahlt wird, könnte das im schlimmsten Fall die Staatsanwaltschaft interessieren, weil in diesem Graubereich der Untreuetatbestand des Strafgesetzbuches zumindest beginnt.

Stadtwerke können also gemeinnützige Vereine und deren verdienstvolle Tätigkeit für „Freizeit, Gesundheit und Spaß an der Freude“ auch mit Sponsoringgeldern unterstützen. Sie dürfen aber nicht Geld dafür zahlen, dass der Name des Unternehmens so unter Verstoß gegen den Pressekodex „in die Presse gelangt“. Und entsprechende schriftliche Vereinbarungen sind ohnehin nichtig und rechtlich nicht durchsetzbar – also juristisch „unmöglich“ in der Durchsetzung gemäß § 275 BGB. Wehret den Anfängen, ist auch hier die richtige Devise.

Autor Prof. Dr. Ernst Fricke, Mag. rer. publ. ist Rechtsanwalt und Mitglied des Deutschen Journalistenverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er ist Autor des Lehrbuchs „Recht für Journalisten“, 2. Auflage, Konstanzer Universitätsverlag, und unterrichtet Medienrecht und Gerichtsberichterstattung an der Katholischen Universität Eichstätt seit 1988.