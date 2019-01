von Onlineredaktion SVZ

29. Januar 2019, 19:42 Uhr

Im Literaturkreis wird am Montag, 4. Februar, das Buch von Antje Vollmer und Lars-BroderKeil „Stauffenbergs Gefährten. Das Schicksal der unbekannten Verschwörer“ zur Diskussion gestellt. Die Mitglieder des Treffs und weitere Interessierte sind um 17 Uhr im Awo-Familienzentrum am Platz der Freundschaft 3 in der Güstrower Südstadt willkommen.