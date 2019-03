Güstrow : Stern-Combo im Barlachtheater

von svz.de

05. März 2019, 18:54 Uhr

55 Jahre gibt es die Stern-Combo Meissen und feiert das mit einer Tournee unter dem Motto „Weißes Gold“. Neben Sänger und Keyboarder Manuel Schmid prägen Axel Schäfer am Bass, Frank Schirmer am Schlagzeug, Sebastian Düwelt an den Keyboards sowie Martin Schreier als Co-Sänger und an Percussion-Instrumenten den unverwechselbaren Sound der Artrock-Band. Am 9. März kann man Stern Meissen ab 19.30 Uhr im Ernst-Barlach-Theater erleben.