Kindertag 2017 : Teamgeist an Inselseeschule kommt Kindern zugute

230 Kinder außer Rand und Band. Auf dem Schulhof der Grundschule am Inselsee war gestern Action angesagt. Kein Unterricht, stattdessen Spaß pur. Zum Auftakt heizte Arne Feuerschlund den Grundschülern mit einer Feuershow hinter der Turnhalle ein. Danach ging es mit Mitmachangeboten, Spielen und der längsten Kuchentafel Güstrows auf dem neu gestalteten Schulhof weiter. „Beim Kindertag ziehen wir als Grundschule und der Hort an einem Strang“, unterstreicht Gabriele Vieroth, Koordinatorin der Grundschule am Inselsee. „Das klappt ganz hervorragend.“ Zudem sorgten zahlreiche Eltern für die Versorgung und Schüler der Berufsschule in Güstrow sowie die 16 Grundschullehrer und die fünf pädagogischen Fachkräfte der Inselseeschule betreuten die Spielstände.

Riesige Seifenblasen, Wettbewerbe, Geschicklichkeitsspiele und ein Flohmarkt – den ganzen Vormittag war etwas los. „Jedes Jahr lassen wir uns was Neues zum Kindertag einfallen“, sagt Gabriele Vieroth. Für den gestrigen Kindertag gab es extra einen Organisationsstab aus Schule und Hort, bestehend aus Annika Kienast, Grit Apportin, Brigitte Leppin und Bernika Werner. „Wir schließen uns für solche großen Veranstaltungen immer zusammen. Es sind ja auch unsere gemeinsamen Kinder“, sagt Brigitte Leppin vom Hort, in dem zurzeit 150 Kinder betreut werden.

Gabriele Vieroth sind solche Veranstaltungen wichtig, um die Gemeinschaft an der Inselseeschule zu stärken. „Wir wollen zeigen, dass wir ein tolles Team sind: Lehrer, Horterzieher und Eltern“, sagt sie. Gerade auch mit den Eltern gebe es eine gute Kommunikation und wenn Hilfe benötigt werde, stünden immer Eltern bereit. „So einen Teamgeist, wie es ihn bei uns gibt, muss man erst einmal finden“, freut sich die Koordinatorin der Grundschule.





von Jens Griesbach

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr