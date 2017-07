Nach Terror-Razzia in Güstrow : Terror-Verdächtige bleiben frei

vergrößern 1 von 1 Foto: tret 1 von 1

Drei Terror-Verdächtige aus Güstrow bleiben vorerst auf freiem Fuß. Das Landgericht Rostock wies die Beschwerde des Landeskriminalamtes (LKA) gegen die Freilassung der drei am Freitag zurück, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Allerdings sei nur im Fall eines Betroffenen entschieden worden. Bei den anderen beiden Verdächtigen fehlten zur Entscheidung noch Unterlagen, sagte die Sprecherin. Im Laufe des Tages will sich das Landgericht näher zu der Entscheidung äußern.

Die drei Männer waren am Mittwoch bei einem Antiterroreinsatz in Güstrow kurzzeitig festgenommen, am Abend aber überraschend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie seien dem Amtsgericht Güstrow nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern erst nach 13 bis 17 Stunden vorgeführt worden und hatten deshalb freigelassen werden müssen, hatte das Gericht die Freilassung begründet.

Die Entscheidung des Landgerichts beziehe sich nicht nur auf die Rechtmäßigkeit der Freilassung, sondern auch auf die Frage, ob überhaupt die Voraussetzungen für die vom LKA beantragte Ingewahrsamnahme vorgelegen hätten, sagte die Gerichtssprecherin. Das LKA wollte die drei Verdächtigen für maximal zehn Tage in Gewahrsam nehmen. Zuvor hatte die mit der Ermittlungsleitung betraute Bundesanwaltschaft die Beantragung von Haftbefehlen abgelehnt.

von svz.de

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:55 Uhr