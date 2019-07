Güstrow : Tierschützer öffnen Türen

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Sonnabend plant der Tierschutzverein Güstrow einen Tag der offenen Tür auf seinem Gelände in der Langen Stege 12 in Güstrow. Neben einem Flohmarkt ist zwischen 10 und 16 Uhr auch ein Kuchenbasar vorgesehen. Wer das Glücksrad dreht, kann zum Einen etwas gewinnen und zum Anderen etwas Gutes tun. Denn der gesamte Erlös des Tages kommt zu 100 Prozent den Tieren zugute, versichert die Vereinsvorsitzende, Carmen Lahl.