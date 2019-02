Güstrow : Tipps für mehr Vitalität

von svz.de

26. Februar 2019, 20:20 Uhr

Zehn Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit gibt Doreen Salzmann am Dienstag, 5. März, 16.30 Uhr, bei einer Veranstaltung in der Volkshochschule Güstrow, John-Brinckman-Straße 4. Die ersten Frühjahrskräuter im Garten strotzen so langsam vor Kraft und Vitalstoffen und warten darauf verwendet zu werden. In diesem Kursus gibt Gartentherapeutin Doreen Salzmann ihr Wissen sehr praxisnah weiter und unterstützt mit wertvollen Tipps. Anmeldung im Interent unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.