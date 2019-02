von svz.de

19. Februar 2019, 20:16 Uhr

Im Awo-Mehrgenerationenhaus, Platz der Freundschaft in Güstrow, startet demnächst ein 10-stündiger Pilates-Kurs. Immer donnerstags ab 17.45 Uhr bekommen die Teilnehmer einen Einblick in diese ganzheitliche, meditative und entspannende Trainingsmethode, die versucht Körper und Geist in Einklang zu bringen. Um eine Anmeldung unter Telefon 03843 842400 wird gebeten.