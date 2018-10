Güstrow : Trompetenbäume erleben zweiten Frühling

Den Trompetenbäumen von Walter Kuhn bekommt das wunderbare Herbstwetter bestens.

von Christian Menzel

18. Oktober 2018, 16:25 Uhr

Nach dem Juli blühen die Trompetenbäume von Walter Kuhn in diesem Jahr noch ein zweites Mal. „Das letzte Mal war das vor sechs Jahren so“, erinnert sich Kuhn. Der Güstrower pflanzt die sensiblen Bäume im Frühling ins Freiland, gräbt sie im Herbst aus, stutzt sie und lagert sie über den Winter in der Garage ein. „Das bekommt ihnen besser, als sie in Kübel zu stellen. Sie werden kräftiger und höher“, versichert der Güstrower Hobbygärtner sein „Rezept“.

Die Trompetenbäume stellen eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Trompetenbaumgewächse dar. Aufgrund der länglichen Kapselfrüchte werden sie umgangssprachlich auch Zigarren- oder Bohnenbaum genannt.