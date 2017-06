Mühl Rosin : Vereine und Schulspeisung unter einem Dach vereint

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Griesbach 1 von 2

So schnell wie möglich will die Gemeinde Mühl Rosin mit der Sanierung des künftigen Multifunktionsgebäudes neben der Schule sowie mit dem Neubau zur Erweiterung der Kita „Häschenschule“ in Mühl Rosin beginnen. Für beide Vorhaben stellte die Gemeindevertretung jetzt die notwendigen Eigenmittel zur Verfügung.

Für den Kita-Erweiterungsbau seien bereits die Ingenieurbüros bestellt. „Es gab erste Treffen“, so Bürgermeister Ulrich Blau. Das neue Gebäude soll auf dem bisherigen Parkplatz in einem Abstand von fünf Metern zur Turnhalle errichtet werden. Zwölf Krippenkinder und eine gemischte Gruppe mit noch einmal zwölf Kindern sollen in dem Neubau Platz finden. Die Kita ist mit einer Kapazität von bisher 48 Plätzen ausgelastet. „Ich hoffe, dass die Bauarbeiten im Herbst beginnen können“, sagt Blau. Im Frühjahr 2018 solle dann alles fertig sein, so seine vorsichtige Schätzung. Die Kosten belaufen sich knapp auf eine halbe Million Euro. Mit 75 Prozent wird die Maßnahme gefördert. Der Fördermittelbescheid kam im März. An Eigenmitteln muss die Gemeinde 125 000 Euro beisteuern.

Beim neuen Multifunktionshaus, dem alten Schulhaus, hofft Blau auf den Sanierungsbeginn Anfang September. Der Bürgermeister rechnet mit zwei Monaten Bauzeit. „Aufgrund der starken Vereinstätigkeit in unserer Gemeinde brauchen wir dieses Haus, damit unsere Vereine hier unterkommen können. Auch die Schulspeisung soll hier stattfinden“, erklärt er. Zudem ist ein Werkraum für Schule und Hort geplant. Heizung und Dach seien die größten Sanierungsposten. Es habe bereits Treffen mit dem Architekten gegeben. Die Kosten für die Sanierung betragen knapp 300 000 Euro. Die Maßnahme wird mit 65 Prozent gefördert. Aus ihren liquiden Mitteln muss die Gemeinde 105 000 Euro beisteuern.



von Jens Griesbach

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:00 Uhr