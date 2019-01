Verletzter und großer Schaden

von svz.de

29. Januar 2019, 19:40 Uhr

Ein Augenblick der Unachtsamkeit zog am Dienstagvormittag in Kuhs einen Verkehrsunfall mit ca. 11 000 Euro Sachschaden und einem Leichtverletzten nach sich. Der 58-jährige Fahrer eines Opel wollte von einem Grundstück an der B103 nach links in Richtung Kritzkow abbiegen. Er beachtete dabei einen von links kommenden Skoda nicht. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Skoda gegen einen mit Gasflaschen beladenen Lkw prallte, der am Straßenrand parkte. Eine Einwirkung auf die Gasflaschen gab es aber nicht. Ein Insasse im Skoda verletzte sich am Arm und musste zur Untersuchung ins Güstrower Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt nun gegen den Opelfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.