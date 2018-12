Güstrow : Volleyball-Turnier mit Tradition

Spielbeginn ist am Freitag um 16 Uhr.

von Eckhard Rosentreter

27. Dezember 2018, 20:10 Uhr

Die ehemaligen Volleyballer der Kersting-Oberschule und deren Anhang treffen sich zum traditionellen Volleyball-Turnier am Freitag in der Sporthalle der Inselseeschule an der Werner-Seelenbinder-Straße. Einlass ist 15:30 Uhr, Spielbeginn um 16 Uhr. Es folgt ein geselliger Teil des Turniers ab 19 Uhr in der Güstrower Gaststätte „Zur Post“.

Teilnehmer melden sich per E-Mail unter Fam.Schuldt@t-online.de bzw. Lothar@Arscholl.de an.