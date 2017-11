Obstkunde : Von Göttin Pomona fasziniert

vergrößern 1 von 1 Foto: hans-jürgen kowalzik 1 von 1

Es sind vergangene und vergessene Sorten wie Prinzenapfel, Kirkespflaume, die Birne Kaiserkrone oder die Kirsche Doppelte Natte, denen die Pomologen, Obstkundler, auf der Spur sind. Sonnabend tagte die Landesgruppe MV des Pomologen-Vereins in Tellow. SVZ-Mitarbeiter Hans-Jürgen Kowalzik unterhielt sich mit dem Güstrower Landessprecher Horst Friedrich.

Wann sind Sie denn von Pomona, der römischen Göttin des Obst- und Gartenbaus, das erste Mal geküsst bzw. fasziniert worden?

Friedrich: Ich habe in Magdeburg Gärtner mit der Richtung Obstbauer und Baumschuler gelernt. Dort gab es die Zentralstelle für Sortenwesen, in der alle Obstbäume erfasst wurden. Fasziniert haben mich die alten Sorten. Das ist bis heute so. Seit 1999 gehöre ich daher dem Pomologen-Verein an. Seit 2004 gibt es die Landesgruppe.

Warum ist Pomologie wichtig?

Seit Jahrzehnten verschwinden Obstbäume und damit die alten Sorten aus Gärten und Wiesen. Grund ist die Konzentration auf einige wenige Standardsorten für uniformierte Supermarkt-Früchte. Obstsorten sind aber ein lebendiges Kulturerbe. Das wollen wir der Nachwelt erhalten.

Nennen Sie bitte ein Beispiel.

Auf dem Gelände des Schlosses Kaarz haben wir Müschens Rosenapfel entdeckt. Den kannten wir nur aus der Literatur. Franz Hermann Müschen war einer der ersten Pomologen in Mecklenburg. Die Recherche war ein Krimi. Ein Ururenkel von Müschen brachte uns auf die Spur. Ein Jahr später entdeckten wir einen Rosenapfel in Belitz, wo Müschen eine Obstbaumschule betrieb. Inzwischen ist der Rosenapfel vermehrt und im Baumschulprogramm.

Welche Ergebnisse hat Ihre Tagung gebracht?

Sie hat gezeigt, dass wir im Land sehr gut durch das Streuobst-Netzwerk, das 2009 aufgebaut wurde und gerade den Umweltpreis des Landtags erhielt, aufgestellt sind. Damit erreichen wir Mitglieder und weitere Interessenten. Dreetz war z.B. die erste Gemeinde im Sortenerhaltungsprogramm. Anja Hansen erläuterte, wie im Naturpark Sternberger Seenland Streuobst erfasst, bestimmt und vermehrt wird. Peter Markgraf, Landwirt bei Jatznick, beeindruckte mit dem Vortrag über seine nicht alltägliche alte Obstsortensammlung. Er hat auf acht Hektar 760 Apfel-, 100 Pflaumen-, 50 Kirschen- und 20 Aprikosensorten. Wie alte Sorten erhalten werden können beweist der „Garten Eden“ von Sylvia Kastell in Reddelich – ein Vorzeigeprojekt für Pomologen. Friedrich Höhne, viele Jahre in der Landesforschungsanstalt Gülzow tätig, erläuterte, dass die Maulbeere, ein Exot, eventuell eine neue Obstsorte werden könnte, weil sie gut schmeckt.

Was brennt den Pomologen an Aufgaben unter den Nägeln?

Viele Sorten sind erhaltenswert, haben jedoch nur Arbeitsnamen. Wir wollen sie genau identifizieren. Sehr wichtig ist die Baumpflege. Wir brauchen ausgebildete Baumpfleger, weil sehr viel Wissen verloren gegangen ist. Außerdem wollen wir in unserer Arbeit pomologisches und gartenbauliches Wissen mehr in Zusammenhang bringen. Nicht gut für uns ist, dass es keine staatliche Förderung für das Streuobst gibt.

Sie sind ein Meister des Erkennens von Obstsorten. Wie gelingt Ihnen das?

Das ist ein Lernprozess. Übung, Geschick, ein gutes Auge und der Blick für das Detail sind wichtig. Ich wälze außerdem viel Literatur. Und wenn ich meinen PC anschalte, geht es nur um Pomologie, die Lehre von den Obstarten und -sorten, sie zu bestimmen, zu beschreiben, zu empfehlen und zu erhalten.