Jugendarbeit in Laage : Von Wohnwoche bis Rikscha fahren

Kinder- und Jugendarbeit im Amt Laage: Bunter Reigen von Workshops, Veranstaltungen und Ferienfreizeiten vorgestellt.

von Regina Mai

30. Januar 2018, 05:00 Uhr

„Gemeinschaft gestalten und leben“ heißt ein neues Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Amtsbereich Laage, das heute startet. Bis zum Freitag werden die Teilnehmer ab 15 Jahren im alten Schulhaus in Laage wohnen und so einen Einblick in ein selbstständiges, gemeinsames Leben gewinnen. Neben dieser Veranstaltung stellten die Jugendsozialarbeiter Tim Kayatz und Johannes Kretschmann in den vergangenen zwei Wochen in allen Treffs im Amtsbereich das gesamte Jahresprogramm mit Projekten, Workshops, Veranstaltungen und Ferienfreizeiten vor.

Der Wohnwoche schließt sich die Winterfreizeit in den Ferien vom 5. bis 9. Februar an. In zwei Gruppen sind Kinder von sechs bis acht und von neun bis elf Jahren eingeladen mit allen Sinnen zu leben. In Projekten wird täglich ein anderer Sinn in den Mittelpunkt gerückt. Sportlich wird es im Frühjahr. Auf dem Plan stehen eine Osterwanderung vom 24. bis 29. März durch den Harz und ein Fußballturnier am 5. Mai in Sabel. Weiter geht es mit einem Sommerfest am 1. Juni in Hohen Sprenz. „Wir wollen zusammen baden und grillen und in Gespräch kommen“, erklärt Tim Kayatz. Dazu will man Sponsoren und Förderer sowie den Bildungs- und Kulturausschuss der Stadt sowie die Kirchengemeinderäte Laage und Hohen Sprenz einladen. Mit einem Aktionstag am 7. September wolle man ehrenamtliche Mitarbeiter und Unterstützer beschenken. Nochmals sind Helfer an einem Ehrenamtstag der Christophorus-Kirchengemeinde Laage am 28. Oktober eingeladen, informiert Kayatz.

Am 1. und 2. Juni werden Kinder von sechs bis elf Jahren zur Kirchenentdeckertour nach Hohen Sprenz erwartet. Pastorin Anne Barbara Kretschmann wird zusammen mit den Kindern lesen, wandern, grillen und in der Kirche schlafen.

Ein Höhepunkt ist u.a. die sechste Auflage von „TonLaage“. Diesmal, so erklärt Johannes Kretschmann, beschränkt sich die Musikveranstaltung nicht nur auf den Freitag (29. Juni) mit Musik- und Technikworkshops, schon ab Mittwoch soll der Ziegenmarkt in einen Festplatz verwandelt werden. Dazu sind Kreativität und Geschick gefragt.

In den Sommerferien geht es zum Wandern nach Norwegen, beim Kanusommer durch MV, mit dem Fahrrad durch Dänemark und für ein Fußballcamp nach Hohen Sprenz. Dort wird es nach erfolgreichem Auftakt im vergangenen Jahr auch wieder eine Handwerkerwoche im Oktober geben.

Unter den Projektangeboten benennt Tim Kayatz die Fahrradwerkstatt, in der es nicht nur darum geht, Räder wieder flott zu machen. Mitte Februar soll es mit dem sozialen Projekt „Radeln im Alter“ verknüpft werden. „Ziel ist es, mit einer Fahrradrikscha Senioren spazieren zu fahren“, erklärt er. Für die Anschaffung eines solchen Gefährtes suche man noch Sponsoren. Filmworkshops, Jugendtreff-Küche, ein Workshop zum Bau von Longboards und ein zwangloses Adventssingen im Dezember vervollständigen das Angebot.

Geöffnet sind die Treffs von der 1. Klasse bis zum Alter von 27 Jahren. Dabei seien die Zeiten jenseits von 18 Uhr den Besuchern ab 14 Jahren vorbehalten. Diese Regelung habe man so getroffen, weil aufgefallen war, dass Kinder oft bis 20 Uhr im Jugendtreff in Laage waren. „Wir denken, dass Zeit in der Familie zu verbringen wichtiger ist“, erklärt Tim Kayatz.

Nachfragen und Anmeldung unter www.christophorus-gemeinde.de