Thema der Woche : Voss un Swinegel zum Anfassen

Winterferien vor Ort – heute: abendlicher Rundgang für Kinder durch das Güstrower Stadtmuseum mit Taschenlampen.

von svz.de

08. Februar 2019, 15:55 Uhr

Im Dunkeln mit der Taschenlampe durchs Güstrower Stadtmuseum streifen: Das ist seit fünf Jahren in den Winterferien an vier Abenden ein Abenteuer für die Kinder. „Besonders hat mir das alte Stadtmodell von Güstrow mit der Stadtmauer und den vier Stadttoren gefallen“, erzählte der Güstrower Pepe Lorenz am Donnerstagabend. Er wusste auch, dass Herzog Ulrich, einer der Güstrower Schloss-Herren, weil er regierte, auf einem höheren Stuhl sitzen durfte als Prinzessin Elisabeth auf dem Stuhl neben ihm. Der Achtjährige war mit Oma Margrit Kunze in das Haus am Franz-Parr-Platz gekommen.

Die Oma hatte das vorgeschlagen und der Enkel war für die Taschenlampen-Tour sofort Feuer und Flamme. Aber auch Margrit Kunze war begeistert. Sie attestierte vor allem auch der lockeren und mit viel Wissen gespickten Führung von Iris Brüdgam eine hohe Qualität. Die Kunsthistorikerin verstand es immer wieder, die wissbegierigen Kinder neugierig zu machen und ihnen ihr Wissen um Geschichte und Güstrow zu entlocken. „Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den wir gern erfüllen. Dabei sind uns gerade Kinder willkommene Besucher, weil man sie manchmal mehr begeistern kann als die Erwachsenen“, hob die wissenschaftliche Mitarbeiterin hervor.

Als Erstes testete sie mit den Kindern, wie ein Peek-Schlitten funktionieren könnte. Auf den Knien, auf dem Po? Im Stehen war das Ergebnis. Schon vor 100 Jahren, erfuhren die Kinder im Schein ihrer Taschenlampen, wären die Schlitten, „angetrieben“ von den Peek-Stöcken, über das Eis des Inselsees gefegt, berichtete Iris Brüdgam.

Weil es ihnen vor einem Jahr bei dieser Taschenlampen-Führung schon so gut gefallen hatte, waren Liane Wöst mit Sohn Darian und ihr Freund, Eric Druzynski, wieder mit von der Partie. „Diese besondere Führung ist total interessant und es wird alles so gut erklärt“, lobte Liane Wöst. Darian fand vor allem toll, dass er mit der Taschenlampe die Schätze des Museums entdecken konnte. Dazu durften die Kinder auch alte Schränke öffnen. Iris Brüdgam holte die guten Stücke heraus: eine Wärmflasche aus Blech, alte, schwere Bügeleisen, einen Schulranzen mit einer Schiefertafel im Innern. Iris Brüdgam verstand es auch sehr gut, Geschichten, wie zu einem Sühnestein aus dem 14./15. Jahrhundert, zu erzählen oder das Bild mit dem Prinzen-Raub am 16. Januar 1637 im Güstrower Schloss zu erklären. Das Baby wurde als Gustav Adolf der letzte Herzog vom Herzogtum Mecklenburg-Güstrow. Später hingen die Kinder an Iris Brüdgams Lippen, als sie ihnen mit John Brinckmans „Voss un Swinegel“ die Redensart „Wie du mir, so ich dir“ nahebrachte.

Im Ausstellungsraum des 20. Jahrhunderts klang die Führung im wahrsten Sinne des Wortes aus, an einer Musikbox von 1957. Die stand zu DDR-Zeiten in der legendären Milchbar auf dem Pferdemarkt. Daran erinnerten sich mehrere Großeltern. Iris Brüdgam legte zwei Amiga-Platten mit den Puhdys und Veronika Fischer per Knopfdruck auf. Mit einer kleinen Überraschung verabschiedeten Iris Brüdgam und Kerstin Reinke die kleinen Besucher.