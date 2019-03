Krakow am See : Wasserfontäne auf dem Krakower See?

Stadtvertretersitzung am Dienstag beschäftigt sich unter anderem mit der Frage nach einer Wasserfontäne.

von Eckhard Rosentreter

25. März 2019, 05:00 Uhr

Mit einer beleuchteten Wasserfontäne verspricht sich die CDU-Fraktion in der Krakower Stadtvertretung mehr Attraktivität für den Luftkurort. Auf der Stadtvertretersitzung am Dienstag, 19 Uhr Alte Schule, beantragt sie deshalb eine Prüfung, ob die Kosten für ein solches Projekt getragen werden können. In zwei weiteren Tagesordnungspunkten soll entschieden werden, ob für den Erhalt der alten Jörnberg-Gaststätte oder für den Neubau eines Hotels an gleicher Stelle die Bürger entscheiden sollen – oder beides, oder beides nicht. Zudem stehen der Nachtragshaushalt sowie die Bebauungspläne „Am Mühlenbach“ und „Stellwerkswiese“ zur Diskussion.