Kommunalwahl 2019 : Wer kandidiert in den Gemeinden?

Gemeindevertretung und Bürgermeisteramt – heute: Glasewitz

von Jens Griesbach

15. April 2019, 05:23 Uhr

Glasewitz | Zwischen zwei „wahlfreien“ Jahren werden die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns in diesem Jahr gleich zu mehreren Entscheidungen an die Wahlurnen gerufen. Gesucht werden die Abgeordneten des neuen Europaparlaments, die neuen Kreistagsmitglieder, neue Gemeindevertretungen sowie ehrenamtliche Bürgermeister. Günstig für Wähler und Organisatoren: Alles wird an einem Tag entschieden: am 26. Mai. Lediglich in Gemeinden mit mehr als zwei Bürgermeisterkandidaten könnte das Votum der stimmberechtigten Einwohner drei Wochen später bei einer Stichwahl nochmals gefragt sein. Wir veröffentlichen ab sofort in täglicher Folge – redaktionell bedingte Ausnahmen sind dabei möglich – die Wahlvorschläge für jede einzelne Gemeindevertretung im Alt-Altkreis Güstrow sowie die jeweiligen Bewerber um das Bürgermeisteramt. Heute: Glasewitz.

Kandidaten Gemeindevertretung

Freie Demokratische Partie / FDP

Wählergemeinschaft „Gemeinde Glasewitz“ / WGG

Künzel, Rainer, 1947, Diplomingenieur, GlasewitzGoldbach, Grit, 1969, selbstständige Fuhrunternehmerin, Glasewitz

Kayatz, Gert-Michael, 1963, Verwaltungsbetriebswirt, Dehmen

Berndt, Harald, 1965, Wohnungsverwalter, Glasewitz

Klamsenski, Andrea, 1968, Erzieherin, Glasewitz

Lück, Marco, 1975, Soldat, Glasewitz

Grams, Torsten, 1966, selbständig, Glasewitz

Goldbach, David, 1989, Fuhrparkleiter, Glasewitz

Wulff, Manfred, 1955, KFZ-Mechaniker, Glasewitz



Einzelbewerber

Kandidaten Bürgermeisteramt

Lippstreu, Andor, 1985, Montageelektriker, Glasewitz

Goldbach, Grit, 1969, selbstständige Fuhrunternehmerin, Wahlvorschlag Wählergemeinschaft „Gemeinde Glasewitz“