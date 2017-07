Leserfotoaktion : Wer wird Monatssieger im Juli?

vergrößern 1 von 4 Foto: Ingolf Badtke 1 von 4 0







Sie, liebe Leser, habe jetzt die Qual der Wahl in unserer großen SVZ-Leserfoto-Aktion. Welches der vier Leserfotos gefällt Ihnen am besten? Geben Sie Ihre Stimme ab und entscheiden mit darüber, welches der Fotos das Kalenderblatt im Juli 2018 zieren wird. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, fassen wir die Wochensieger im Monat Juli noch einmal zusammen.

Jüngster Wochensieger ist Ingolf Badtke aus Güstrow. Er schickte uns sein Foto mit den sich im Wasser spiegelnden Bootshäusern. „Das Bootshaus ist für mich ein Ort der absoluten Entspannung“, schreibt der Güstrower. Es sei sehr ruhig gelegen und biete so beste Bedingungen, um einfach mal ein Buch ganz entspannt zu lesen und auch mal ein Bierchen zu genießen. „Man erlebt dort – obwohl gar nicht weit weg vom Zentrum von Güstrow – die Enten, Schwalben, Frösche und das Wasser“, berichtet Ingolf Badtke.

Für eine Fahrt mit dem Boot in Richtung Inselsee biete sich der Kanal außerdem immer wieder an. Allerdings dürfe der Kanal nicht so verkrautet sein, wie das leider zurzeit der Fall wäre, bedauert der Güstrower.

Mit im Rennen sind weiterhin die Rosen von Renate Krumpolt aus Klueß. Für sie ist der eigene Garten immer wieder ein Ort, an dem sie sich gern aufhält. Besonders schön sei es in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne ihn in ein ganz besonderes Licht hüllt.

Auch für Dirk Kaiser liegt die Idylle direkt vor der Haustür. Er hat den abendlichen Blick aus dem Haus festgehalten. Das Foto zeige auf besondere Art und Weise, wie alles zur Ruhe und zur Besinnung komme. Da er und seine Frau beruflich sehr eingespannt sind, mit vielen Menschen an verschiedenen Orten zu tun haben, sei Hoppenrade genau der richtige Ort, um nach einem stressigen Arbeitstag wieder auftanken zu können, schreibt Dirk Kaiser.

Der Inselsee gehört zu den Lieblingsplätzen von Daniel Steinke. Seiner Meinung nach gibt es kaum etwas Schöneres, als sich an warmen Tagen im und auf dem Wasser aufzuhalten zu können. Es sei ein Glück, dass Güstrow den Inselsee hat. Das Foto hatte er während einer Kanutour über den See aufgenommen.

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“ in der Region Güstrow, Laage und Krakow am See. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen wieder am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Das Siegerfoto wird abschließend mit einem Kurzporträt über den Fotografen in unserem exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018 veröffentlicht.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren Sie in der höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist auf dem Foto zu sehen, wo wurde das Foto aufgenommen und warum wurde gerade dieses Motiv ausgewählt

• Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• jeder Monatssieger wird vorgestellt

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Regina Mai

erstellt am 30.Jul.2017 | 17:44 Uhr