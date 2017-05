Leserfoto-Aktion : Wer wird Monatssieger im Mai?

vergrößern 1 von 4 Foto: Katrin Falk 1 von 4 0







Sie, liebe Leser, habe jetzt die Qual der Wahl in unserer großen SVZ-Leserfoto-Aktion. Welches der vier Leserfotos gefällt Ihnen am besten? Geben Sie Ihre Stimme ab und entscheiden mit darüber, welches der Fotos das Kalenderblatt im Mai 2018 zieren wird. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, fassen wir die Wochensieger im Monat Mai noch einmal zusammen.

Der Raps hat in den vergangenen Wochen die Landschaft leuchten lassen. Deshalb fiel es nicht schwer eben dieses typische Bild – der gelbe Raps vor dem blauen Himmel – als Wochensieger auszuwählen. Mit dem Fahrrad war Katrin Falk u.a. zwischen der Schweriner Chaussee und dem Supfesee unterwegs. „Zwei Rapsfelder verströmten einen betörenden Duft“, schreibt die Güstrowerin. Die Sumpfseewiesen sind für sie ein Ort der Entspannung, schnell zu erreichen und zu jeder Jahreszeit auf andere Art und Weise schön. „Mit meinem Foto möchte ich andere daran teilhaben lassen“, betont Katrin Falk.

Das Rapsfoto steht nun im Wettbewerb mit den bisherigen Wochensiegern in Mai. Es sind der Blick auf den Kirch Rosiner See, der unendliche Ruhe ausstrahlt, ein Foto von den Bärenbrüdern Fred und Frode im Güstrower Wildpark und der ehemalige Wasserturm auf freiem Feld bei Bellin, der so etwas von einem Rapunzelturm hat.

Stimmen Sie nun für Ihren Favoriten ab. Greifen Sie zum Telefon und wählen Sie die Nummer unter dem Bild, das Ihnen am besten gefällt. Von heute, 8 Uhr, bis morgen, 8 Uhr, sind die Leitungen geschaltet. In dieser Zeit können sie auch im Internet auf www.svz.de/lieblingsplatz abstimmen. Dort finden Sie alles über unsere Leserfoto-Aktion – Porträts unserer Monatssieger, eine Bildergalerie mit all unseren Wochensiegern und ein Mitmachformular, damit vielleicht auch Sie mit dem Foto ihres Lieblingsplatzes in unserem Jahreskalender 2018 abgedruckt werden. Wir freuen uns auf ihre Fotos.

So geht's:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“ in der Region Güstrow, Laage und Krakow am See. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen wieder am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Das Siegerfoto wird abschließend mit einem Kurzporträt über den Fotografen in unserem exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018 veröffentlicht.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren Sie in der höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist auf dem Foto zu sehen, wo wurde das Foto aufgenommen und warum wurde gerade dieses Motiv ausgewählt

• Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• jeder Monatssieger wird vorgestellt

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Regina Mai

erstellt am 29.Mai.2017 | 05:00 Uhr