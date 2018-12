Willkommen an Müntzerschule

von Jens Griesbach

10. Dezember 2018, 21:28 Uhr

Die Güstrower Müntzerschule erkunden: Am Sonnabend, dem 19. Januar 2019, öffnet die Thomas-Müntzer-Schule ihre Türen. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr haben insbesondere die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen und sich darüber zu informieren, wie der dortige Schulalltag aussieht. Die Einladung richtet sich ebenfalls an jene, die sich über den Bildungsgang „Produktives Lernen“ informieren möchten. Bei einem Rundgang durch das Schulgebäude besteht die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten und Präsentationen der einzelnen Fächer anzusehen. Hierbei sind Schüler und Eltern eingeladen, selbst aktiv zu werden und an den verschiedenen Stationen zu experimentieren, zu knobeln und zu basteln. Schulleiterin Manuela Siegesmund lädt alle Eltern um 9.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein, auf der sie das Schulkonzept vorstellen wird.