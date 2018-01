Fischerweg Güstrow : Wohnen auf dem Sportplatz rollt an

Planungen der Stadt Güstrow für neues Wohngebiet im Fischerweg haben begonnen – obwohl Verhandlungen mit Güstrower SC noch laufen.

von Jens Griesbach

17. Januar 2018, 20:45 Uhr

Ein neues Wohngebiet auf dem Sportplatz im Güstrower Fischerweg – so soll es kommen und so will es auch die Stadtverwaltung. Noch während die Verhandlungen mit dem Güstrower Sportclub (GSC) über eine Rückgabe des Sportplatzes an die Stadt in vollem Gange sind, hat das Stadtentwicklungsamt jetzt schon einmal einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Fischerweg in die politischen Gremien eingebracht. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung segnete das Papier bereits ab. Endgültig entscheiden muss die Stadtvertretung am 15. Februar.

„Der Grundsatzbeschluss zu den Sportanlagen ist bereits gefallen“, sagt Jane Weber, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes. „Deshalb wollen wir den Bebauungsplan schon jetzt parallel zu den Verhandlungen mit dem GSC aufstellen.“ Ziel sei die Entwicklung eines Wohngebietes auf dem Sportplatz. Auf einer Fläche von rund 2,4 Hektar sollen Eigenheime entstehen. „Der Bebauungsplan entfaltet keine unmittelbare Wirkung“, erläutert sie. „Das ist jetzt der allererste Schritt. Das Verfahren dauert bis zu eineinhalb Jahren.“

Noch läuft der Pachtvertrag zwischen Stadt und GSC. Als derzeitiger Pächter beabsichtigt der GSC jedoch, die sportliche Nutzung im Fischerweg aufzugeben und ins Jahn-Stadion in der Speicherstraße zu verlagern (SVZ berichtete). Rückgabe des Sportplatzes Fischerweg an die Stadt für ein Wohngebiet und gleichzeitig finanzielle Unterstützung der Stadt für die Erweiterung und Sanierung des Jahn-Stadions – so lautet, auf eine kurze Formel gebracht, der Deal zwischen GSC und Stadt.

„Wir können den Pachtvertrag noch nicht aufkündigen, weil wir den Fischerweg noch zum Training brauchen“, sagt André Schubert, Abteilungsleiter Fußball beim GSC. „Es kommt auf den Baufortschritt im Jahn-Stadion an.“ Erst wenn der erste Bauabschnitt im Stadion fertig sei, könnten auch die Mannschaften ihr Training in die Speicherstraße verlegen und der Sportplatz Fischerweg durch den GSC endgültig aufgegeben werden.

Der Baustart im Jahn-Stadion lässt aber noch auf sich warten. „Aktuell reden wir mit der Stadt über den Baubeginn und darüber, wie die Mittel der Stadt an den Verein fließen können“, informiert André Schubert. Für den ersten Bauabschnitt sind rund 900 000 Euro veranschlagt. Der Landessportbund hat dem Bauvorhaben bereits zugestimmt und auch Fördergelder bestätigt. 30 000 Euro gibt der Verein an Eigenmitteln. Die Güstrower Stadtvertreter haben Ende Juli vergangenen Jahres mit ihrer Zustimmung zum „Entwicklungskonzept Jahn-Stadion 2025“ auch bereits einem Investitionskostenzuschuss von maximal 414 600 Euro für den ersten Bauabschnitt zugestimmt. André Schubert hofft, dass die Bauarbeiten im Jahn-Stadion im April beginnen können. Noch dieses Jahr soll der erste Bauabschnitt fertig werden.

Beim ersten Bauabschnitt soll der Hauptplatz im Jahn-Stadion um 20 Meter verschoben werden, um Platz für ein weiteres Spielfeld zwischen Kunstrasen- und Hauptplatz zu schaffen. Zudem sollen neue Umkleide- und Sanitärkapazitäten geschaffen werden. Diese sollen in Containerbauweise direkt neben dem GSC-Vereinsgebäude im Jahn-Stadion entstehen. Die Förderung und Finanzierung für die weiteren drei geplanten Bauabschnitte zur Erweiterung und Sanierung des Stadions steht noch in den Sternen.