von svz.de

13. März 2019, 07:06 Uhr

Unter der Leitung des Kunsttherapeuten Clas P. Kösterbietet der Verein Kinder- und Jugend-Kunsthaus Güstrow wieder einen Workshop „Malen – Begegnung mit anderen und sich selbst“ an. Veranstaltungsort werden Räume im Wohnhaus der Diakonie in der Kastanienstraße in Güstrow sein. Bei Interesse Anmeldung bitte bis spätestens morgen im Kunsthaus unter der Telefonnummer 03843/82222.