Güstrow : Workshop zur Baby-Ernährung

von svz.de

23. Januar 2019, 20:27 Uhr

„Von der Milch zum Familientisch“ heißt ein Workshop zur Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr im Mehrgenerationenhaus der Awo in der Güstrower Südstadt am 30. Januar ab 9.30 Uhr. Was braucht mein Baby wann und wieviel davon? Was muss ich beachten, wenn mein Baby allergiegefährdet ist? Was ist nicht oder besonders gut für mein Baby geeignet? Kann ich selber kochen oder ist das Gläschen die bessere Wahl? All diese Fragen und noch viele mehr sollen beantwortet werden. Nach dem theoretischen Grundlagenteil geht es zum praktischen über. Dabei werden einfache Mahlzeiten selbst zubereitet. Anmeldung am Platz der Freundschaft 3 persönlich, per Telefon unter 03843/842400 oder per E-Mail unter eltern-kind@awogue.de.