13. März 2019, 07:07 Uhr

Das Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden lädt zu den nächsten Abendworkshops am 20. und am 27. März, jeweils um 19 Uhr, in das Ausstellungsgebäude ein. Angeboten wird das Töpfern, Flechten, Speckstein bearbeiten, Kamm weben, Silberdraht flechten und das Filzen. Um Anmeldung zum jeweiligen Workshop und Termin wird gebeten: Telefon 03847/2252 oder E-Mail h.pilz@lakd-mv.de.