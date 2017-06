Kunst Offen : Zeit für den Blick auf die schönen Dinge

vergrößern 1 von 1 Foto: Regina Mai 1 von 1

In inzwischen guter Gewohnheit öffnen Künstler über Pfingsten ihre Ateliers und Werkstätten, lassen sich über die Schulter schauen und gern in Gespräche verwickeln. In 62 Städten und Dörfern im Landkreis Rostock zählt das Teilnehmerheft 103 Künstler, Hobbykünstler und Kunsthandwerker auf und bei nicht wenigen sind weitere Künstler zu Gast. Besucher können sich auf die ganze Bandbreite von Malerei über Grafik bis Fotografie, von Keramik bis Schmuck, Holz- und Textilhandwerk freuen. Und immer sind in der Güstrower Region auch Neulinge dabei.

In Rothspalk öffnet am Wochenende die Galerie „entenfisch“ in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Gutshofes, das von einer Familie aus Rostock behutsam und in alter Handwerkstechnik restauriert wird. In einem langen Flur sollen künftig wechselnde Ausstellungen zu sehen sein. Tom Reimer, freischaffender Künstler und bin promovierter Neurobiologe, sagt von sich selbst: „Ich schreibe und male und mache Musik, habe vier Kinder und eine Frau.“ Gerade ist er dabei einen Verlag zu gründen. Für seinen ersten Auftritt bei „Kunst Offen“ hat er befreundete Künstler eingeladen: Katia Liebmann, Susanne Puls, Florian Bähler, Jürgen Rolfs, Karl Tendler, Alfried Schöngrün und Andy Winter. Abgesehen von Karl Tendler – sein Uropa – wollen die Künstler mit ihm und den Gästen ein unterhaltsames, anregendes Pfingstwochenende in Rothspalk erleben, erzählt Tom Reimer. Kinder lädt er zum Malen ein.



Gewebte Bilder in Krakow am See

In Krakow am See findet der „Kunst Offen“-Reisende gleich drei Veranstaltungsorte. Neben der Alten Synagoge, die Malerei von Werner Grimm zeigt, öffnet Bernd Gerlich seine Kunstwerkschau und zeigt erstmals eigene Fotoarbeiten. Christine Magdowski wagt mit textilen Arbeiten den Schritt in die Öffentlichkeit. Sie stellt Bilder aus, die sie auf einem kleinen Webrahmen fertigt. „Maximale Breite ist 50 Zentimeter“, sagt sie und nutzt deshalb auch die Patchwork-Technik. Wie und warum, das erklärt sie gern an allen drei Tagen des Pfingstwochenendes.



Kunst, Konzert und Artistik

Neben dem Konzert am Sonntagnachmittag (15 Uhr, dass in der Kapelle in Diekhof – ein Barockbau – seit Jahren einfach dazu gehört, haben Inge Illge und Amina Appelt diesmal auch eine artistische Darbietung mit dem Jonglage-Duo Jakranago im Programm. Mit Hausmusik ist Camou – zwei Stimmen mit Gitarre und Cajon – aus Rostock zu Gast. Neben Amina Appelt(Grafik und Papierschmuck) und Inge Illge (Fotografie und Kalender) zeigen Sabine Lenz und Jason Krumbein Druckgrafik, selbst gefertigte Bücher, Installationen und Lyrik. „Außerdem bietet sich bei uns auch immer ein Spaziergang durch den Schlosspark an“, betont Inge Illge.



Schmuck, Keramik und Waldmeisterbowle

„Interessante Gespräche und erhellende Erklärungen“ versprechen Susanne und Jörg Mücket in Groß Breesen. Sie wollen ihre Besucher „begeistern, verführen und überzeugen von wunderschönem, zartem Porzellan, blutrotem, archaisch anmutendem Steinzeug und filigranem Schmuck“, wie sie es formulieren. Gute Kaffees, schmackhafte Tees, selbstgebackener Kuchen und echte Waldmeisterbowle werden außerdem angekündigt.

Gleich hinter der Kreisgrenze in Rothen stellen Gabriele von Lehsten Schmuck, Michael Mohns Tierskulpturen und Christian von Lehsten Fotos aus – zu sehen Sonnabend bis Montag 11 bis 18 Uhr. Außerdem lockt ein Jazzkonzert mit dem Jellyfish Jazz Orchestra am Pfinstsonntag, Beginn 19 Uhr, ins Nachtcafé des Rothener Hofes.

