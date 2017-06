Polchow : Zerstörte Glocke wiedererstanden

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

„Nun danket alle Gott“ sang die Gemeinde am Sonnabend bei der Glockenweihe in der bis auf den letzten Platz gefüllten Dorfkirche von Polchow. Und dankbar ist auch Pastorin Anne-Barbara Kretschmann. „Diese Glockenweihe zu Johanni ist ein Hoffnungszeichen. Aus großer Kümmernis wird ein Fest“, sagte sie deutlich bewegt. Vor fünf Jahren sei sie wegen des Glockenfrevels „ziemlich am Boden gewesen“, gibt die Pastorin zu. Im Oktober 2012 hatten Diebe die mehr als 500 Jahre alte Glocke aus einem freistehenden Glockenstuhl vom Friedhof in Groß Ridsenow entwendet (SVZ berichtete). Sie galt als eine der bedeutendsten in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Schrotthändler hatte die wertvolle Bronzeglocke in Einzelteile zerlegt. Und genau aus diesen Trümmerteilen konnte jetzt wieder eine Glocke gegossen werden, die ihren Platz in der Kirche in Polchow findet.



Trotz vieler Spenden noch Minus

Die Einwohner aus Polchow und Groß Ridsenow sowie zahlreiche Mitglieder der Kirchengemeinde Laage wollten sich die Weihe der neuen Glocke aus alten Teilen nicht entgehen lassen. Viele hatte die Zerstörung der Glocke bewegt und sie hatten für das neue Geläut gespendet. „Ich bin den zahlreichen Spendern – Unternehmen und Privatleute – sehr dankbar“, so Pastorin Kretschmann. 9000 Euro Spenden kamen für den Glockenguss zusammen. Von der Versicherung kamen noch einmal 3400 Euro hinzu. Das deckt jedoch noch nicht die Gesamtkosten für den Glockenguss sowie die Aufhängung in Höhe von 17 500 Euro. „Wir haben immer noch ein Minus von 5100 Euro“, sagt die ehemalige Kirchenälteste Ingeborg Timm aus Laage, die selbst mit der Spendenbüchse unterwegs war. „Deshalb bittet die Kirchengemeinde Laage auch weiterhin um Spenden für die Glocke.“



Glocke künftig im Kirchturm geschützt

Doch dieses Minus konnte die Freude beim Glockenfest in Polchow nicht trüben. Demnächst soll die neue Glocke im Kirchturm aufgehängt werden. Sie kommt nicht mehr nach Groß Ridsenow auf den Friedhof, weil hier keine Bestattungen mehr stattfinden. „Im Kirchturm ist sie zudem vor Diebstahl geschützt“, unterstreicht Pastorin Kretschmann. Allerdings müsse das alte Joch für die Glocke noch umgearbeitet werden, damit es passe. Auch der alte Klöppel könne nicht wie ursprünglich gedacht wiederverwendet werden. „Wahrscheinlich müssen wir einen neuen anfertigen lassen“, sagt die Pastorin.



