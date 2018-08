L37 bei Krakow : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Baustelle

Heftig gekracht hat es heute auf der L 37 zwischen Krakow und Charlottenthal in der Baustelle.

Gegen 12 Uhr hatte ein Lkw die Baustelle in Richtung Güstrow bereits zu zwei Dritteln passiert, als ein aus der Gegenrichtung kommender Opel mit unverminderter Geschwindigkeit in die Baustelle einfuhr und mit dem Laster kollidierte. Die beiden Auto-Insassen (80 und 86 Jahre alt) wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Die Straße ist an der Stelle seit Monaten wegen drohender Absackung nur in einer Spur befahrbar.