Stimmung pur mit der Hanse-Tour Sonnenschein. Und das galt für fast alle Orte, an denen die radfahrende Spendentruppe Station machte. FOTO: Mayk Pohle Wieder zurück in Rostock Hanse-Tour sammelt mehr als 100.000 Euro an Spenden ein Von Mayk Pohle | 26.06.2022, 13:24 Uhr

Mit einem sehr guten Ergebnis ist die diesjährige Hanse-Tour Sonnenschein am Sonnabend in Bad Doberan zu Ende gegangen. Tourchef Claus Ruhe Madsen sagte, das mehr als 100.000 Euro in vier Tagen eingesammelt wurden.