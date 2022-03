Rekruten in Hagenow : In drei Monaten vom Zivilisten zum Soldaten

Als die 68 Rekruten ihre Grundausbildung in Hagenow begannen, herrschte noch Frieden in Europa. Zu dem Krieg in der Ukraine durfte sich jedoch niemand äußern.

Hagenow | Ein Tarnnetz ist etwa einen Meter über dem Boden aufgespannt. Darunter liegen in einer Reihe die Rekruten der Gruppe Eins. Mit Ferngläsern betrachten sie die Fläche vor sich, auf der mit kleinen Modellen ein Gehöft, eine Kirche und einzelne Häuser dargestellt sind. Sie gehören zu den 68 Rekruten, die in der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Hagenow sei...

