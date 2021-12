Agentur für Arbeit : Agentur für Arbeit hat bald neue Öffnungszeiten

An drei Tagen die Woche haben die Stellen der Agentur für Arbeit in Hagenow und Ludwigslust bald nur nach Terminvereinbarung auf.

Hagenow/Ludwigslust | Die Dienststellen der Agentur für Arbeit in Ludwigslust und Hagenow ändern ab Montag, 13. Dezember, ihre Öffnungszeiten. So wird das Büro in Hagenow Dienstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie Freitags von 8 bis 12 Uhr offen sein. Montags, Mittwochs und Donnerstags gibt es Termine nach Vereinbarung. In Ludwigslust sind die Türen Montags von 8 b...

