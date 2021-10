Techno-Fest in Neustadt-Glewe : Noch Resttickets für Hardstyle-Fete

Mit „I am Hardstyle“ starten die Airbeat-Macher am Sonnabend ihre Musik-Feste im Riesenzelt auf dem kleinen Flugplatz in Neustadt-Glewe.

Neustadt-Glewe | Nach langen Ankündigungen und einigen Verschiebungen geht es nun am Sonnabend los in Neustadt-Glewe mit den Großveranstaltungen im Riesenzelt, das „Mega Arena“ genannt wird. Begonnen wird mit dem Technofest namens „I am Hardstyle“. Die beste Nachricht für die Freunde der etwas härteren Gangart der Technomusik: Es gibt noch Karten. Die Veranstaltung...

