Stromnetz Hagenow : Als in Hagenow zu Weihnachten erstmals die Lichter an gingen

Genau an Heiligabend vor 100 Jahren floss zum ersten Mal Strom durch die Leitungen in Hagenow. Der feierliche Anlass war jedoch auch der Grund, warum mancher Haushalt einen Tag länger warten musste.

Hagenow | Hell erleuchtet ziert die Tanne das Wohnzimmer, im Ofen schmort der Festtagsbraten, aus dem Lautsprecher erklingen Weihnachtslieder, wenn nicht gerade der liebste Weihnachtsfilm im Fernseher läuft. Ja, der Kalender zeigt das Fest der Liebe an. Doch eines sollten gerade Hagenower an diesem Tage kurz bedenken. So ist Heiligabend 2021 doch für die Stadt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.