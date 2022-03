Guten Morgen : Ein Hoch auf den Schlaf

Eigentlich wissen wir ja, wie wichtig ausreichend Schlaf für den Körper ist. Früh zu Bett gehen viele jedoch trotzdem nicht. Ein besonderer Tag soll nun Abhilfe schaffen.

Hagenow | Eigentlich wollte ich vergangene Nacht endlich einmal früher ins Bett gehen. Vornehmen tue ich es mir immer, doch vor Mitternacht kann ich mich dann doch nicht von der Couch aufraffen. Man sollte meinen, dass mir die Müdigkeit am nächsten Morgen eine Lehre sein sollte, doch dem ist leider nicht so. Und so nimmt der Teufelskreis seinen Lauf. Doch zumin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.