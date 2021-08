Volksbank : Die Gemeinde Amt Neuhaus verliert eine Bankfiliale

Die Volksbank Lüneburger Heide zieht ihr Personal ab. Ab dem Jahr 2022 wird es nur noch Service-Automaten geben.

Neuhaus | Unverständnis macht sich breit in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus. Unverständnis darüber, dass sich die Volksbank Lüneburger Heide dazu entschlossen hat, ihren Kundenservice auch noch aus ihrer letzten in der Gemeinde vorhandenen Filiale in Neuhaus abzuziehen. Ab dem Jahr 2022 soll die Volksbank in Neuhaus nur noch ein SB-Standort sein. Die...

