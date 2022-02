Goßinvestor für Wittenburg : DLH will Logistikhallen und Büroräume direkt an der A24 bauen

Die Deutsche Logistik Holding hat für das Projekt eine Brachfläche im Wittenburger Gewerbegebiet direkt an der Autobahn gekauft. Die Vermarktung der künftigen Hallen läuft nun an.

Wittenburg | Wittenburg bekommt ein riesiges Logistikzentrum. Das soll in dem Gewerbegebiet am Wölzower Weg entstehen. Die Deutsche Logistik Holding DLH mit Sitz in Hamburg bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion den Kauf eines 8,2 Hektar großen Grundstückes. Laut des Unternehmens werden auf rund 30.500 Quadratmeter der Fläche Logistikhallen sowie Büroflächen i...

