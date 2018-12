A24 bei Wittenburg : LKW mit Rindern verunglückt

Drei Rinder sind entkommen. Die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg ist gesperrt.

von svz.de

04. Dezember 2018, 13:40 Uhr

Auf der A 24 bei Wittenburg ist am Dienstagmittag ein mit 14 Rindern beladener LKW verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war der LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dabei öffnete sich eine Tür der Ladefläche, worauf drei Tiere ins Freie gelangten. Fahrer und Beifahrer des Lasters wurden bei dem Unglück, der sich gegen 12 Uhr ereignete, leicht verletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen verendeten drei Tiere an der Unfallstelle. Die restlichen Tiere sollen im Verlauf des Nachmittages mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert werden. Anschließend muss der verunglückte LKW geborgen werden. Hierzu bleibt die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg weiterhin gesperrt. Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.